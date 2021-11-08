Путин провел переговоры с директором ЦРУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин провел переговоры с директором Центрального разведывательного управления США Уияльмом Бернсом.

Как сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин обсудил с главой ЦРУ двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике и обменялся мнениями по региональным конфликтам и вопросам кибербезопасности.

Сайт kp.ru писал, что директор Центрального разведывательного управления приезжал в Москву, чтобы «предупредить» Россию о том, что Соединенные Штаты внимательно следят за предполагаемым увеличением числа российских войск близ границы с Украиной, а также выведать намерения Кремля по этому вопросу.

Напомним, ранее президент США Джо Байден обвинил Китай и Россию в попытках достичь договоренностей с радикальным движением «Талибан»*.

*Запрещенная в России террористическая организация