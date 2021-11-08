Песков: сокращение сроков действия QR-кодов о вакцинации не обсуждается

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Сокращение срока действия QR-кодов для вакцинированных от коронавируса и переболевших этим заболеванием не обсуждалось и не обсуждается, заявил журналистам в понедельник, 8 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о появлении соответствующих жалоб в социальных сетях.

"Мы знаем, что это действительно, связано с техническими работами. Сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала, - ответил Песков. - Это очень хороший, положительный процесс, но, к сожалению, иногда связанный с такими сбоями".

Как ранее писал сайт kp.ru, россияне пожаловались в социальных сетях, что срок действия электронных сертификатов вакцинации сократился с года до шести месяцев.

Позднее информацию на Госуслугах об изменении срока действия до полугода объяснили сбоем, который произошел из-за технических работ на сайте.