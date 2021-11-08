Власти рассказали о восстановлении сроков действия сертификатов о вакцинации

Срок действия QR-кода о вакцинации не изменился Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Замглавы Минцифры России Олег Качанов заверил пользователей портала Госуслуг, что срок действия QR-кодов о вакцинации останется прежним - один год. Соответствующий видеокомментарий опубликован в телеграм-канале ведомства.

"Это связано с техническими работами, которые мы проводили на портале Госуслуг, и срок действия сертификата останется прежним, - подчеркнул Качанов. - Сейчас работает скрипт на портале, который восстанавливает сроки действия. У большинства пользователей уже все штатно и все по-прежнему".

Заместитель министра отметил, что россияне могут прямо сейчас зайти на портал и убедиться, что все работает.

Как ранее писал сайт kp.ru, россияне пожаловались в социальных сетях, что срок действия электронных сертификатов вакцинации сократился с года до шести месяцев.

Позднее информацию на Госуслугах об изменении срока действия до полугода объяснили сбоем, который произошел из-за технических работ на сайте.