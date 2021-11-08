МИД России осудил нападение на премьера Ирака Мустафу аль-Казыми Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Министерство иностранных дел России прокомментировало покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала инцидент «дерзкой террористической вылазкой».

«Решительно осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Подтверждаем готовность к укреплению практического взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях», – сказано в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, попытка покушения на жизнь премьер-министра Ирака совершена ночью 7 ноября. В атаке задействовали три беспилотника, два из которых были сбиты. Третий же сумел попасть в резиденцию главы иракского правительства, которая расположена в центре Багдада. Сам аль-Казими не пострадал. Резиденции нанесен значительный материальный ущерб.