Министр обороны Польши заявил о 12 тысячах солдат, готовых встретить идущую из Белоруссии колонну мигрантов

Толпа мигрантов расположилась около заграждения из колючей проволоки на польско-белорусской границе. Фото: кадр из видео Минобороны Польши.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна готова к защите своих границ. По его словам, на польско-белорусской границе сосредоточены более 12 тысяч солдат.

«На границе дежурят уже более 12 тысяч солдат. Мы подняли уровень готовности. Совместно со службами МВД мы готовы к обороне польской границы», - написал министр обороны в своем Twitter, комментируя видео огромной колонны нелегальных мигрантов, которая идет в Польшу со стороны Белоруссии.

На видео, снятом МВД Польши с вертолета, видно множество людей, расположившихся около заграждения из колючей проволоки, которое Польша устроила вдоль границы с Белоруссией после начала кризиса с мигрантами.

Колонну мигрантов, идущих к польской границе, засняли на видео в Белоруссии утром 8 ноября. По некоторым данным, в сторону Польши шло до тысячи мигрантов.

В 14.00 в понедельник, 8 ноября в Польше начинается заседание кризисной группы по вопросу ситуации на границе с Белоруссией с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого, президента партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, министра внутренних дел и министра обороны.