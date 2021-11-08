Еще один человек пострадал при съемках фильма "Ржавчина" с Болдуином

Съемочная площадка фильма "Ржавчина" Фото: REUTERS

Во время съемок голливудского фильма "Ржавчина" (Rust) с участием Алека Болдуина вновь пострадал человек, сообщает Sky News.

На этот раз монтажника и осветителя Джейсона Миллера укусил паук-отшельник. Инцидент произошел во время разборки декораций. В результате у участника съемочной группы развился некроз руки и сепсис.

По информации журналистов, врачи уже сделали Миллеру несколько операций. Они прилагают все усилия, чтобы избежать ампутации руки.

Как ранее писал сайт kp.ru, Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в штате Нью-Мексико.

42-летняя оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и вертолетом была доставлена в больницу города Альбукерке, где она позже умерла. 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил ранение в ключицу, он находится в больнице.