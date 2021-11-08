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В мире8 ноября 2021 14:20

Литва направляет войска к границам с Польшей и Белоруссией из-за наплыва мигрантов

МВД республики предлагает ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за ситуации с беженцами
Мария ПАВЛОВА
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Толпа мигрантов стоит перед заграждением на белорусско-польской границе. Фото: кадр из видео Минобороны Польши.

Толпа мигрантов стоит перед заграждением на белорусско-польской границе. Фото: кадр из видео Минобороны Польши.

Дополнительные подразделения литовских военнослужащих в полной боевой готовности могут быть направлены на границу с Белоруссией и Польшей из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом шла речь на заседании Комитета национальной безопасности и обороны Литвы в понедельник, 8 ноября.

«Сегодня уже будут приняты решения, в настоящее время проходят встречи со штабом литовских Вооруженных сил, мы планируем использовать возможность для развертывания дополнительного количества солдат в боевой готовности. Также в настоящее время согласовываются действия с полицией, Советом общественной безопасности, передислоцируются наши силы», - цитирует RUBALTIC начальника Службы охраны государственной границы генерала Рустамаса Любаеваса.

В то же время министр МВД Литвы Агне Билотайте предложила ввести в стране чрезвычайное положение в связи с миграционным кризисом, пишет Delfi.

Колонна мигрантов, в которой насчитывалось до тысячи человек, двинулась в сторону польской границы по территории Белоруссии утром 8 ноября. Позже появилось видео, снятое с вертолета Минобороны Польши, на котором толпа мигрантов стоит перед заграждением из колючей проволоки, построенном Польшей на границе с Белоруссией после начала миграционного кризиса.