Минфин готовит поправки об освобождении отдельных заводов от акциза на сталь

От налога планируют освободить машиностроительные заводы, которые производят выплавку стали самостоятельно Фото: REUTERS

Министерство финансов России готовит поправки к законопроекту об акцизе на жидкую сталь, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, ко второму чтению планируется дополнить проект поправками об освобождении от соответствующего налога машиностроительных заводов, которые производят выплавку стали самостоятельно.

"Они будут исключены из обложения акцизом по перечню, который будет вести Минпромторг", - отметил Сазанов.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство РФ введет акциз на сталь со ставкой 2,7% в 2022 году. Кроме того, оно намерена изменить подход к расчету налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду, коксующийся уголь и удобрения.

Вопрос о дифференциации налога на прибыль в зависимости от инвестиций и дивидендов кабмин отложил как минимум до 2023 года.