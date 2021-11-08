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Политика8 ноября 2021 14:59

Директор ЦРУ подтвердил важность выполнения минских соглашений

Глава ведомства поддержал особый статус Донбасса
Абдулла ШАКИРОВ
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Директор ЦРУ подтвердил важность выполнения минских соглашений

Директор ЦРУ подтвердил важность выполнения минских соглашений

Фото: REUTERS

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву подтвердил важность выполнения минских договоренностей и особый статус Донбасса, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Бернса – на всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса», – сообщил глава российского МИД на пресс-конференции.

Сайт kp.ru писал, что директор Центрального разведывательного управления приезжал в Москву, чтобы «предупредить» Россию о том, что Соединенные Штаты внимательно следят за предполагаемым увеличением числа российских войск близ границы с Украиной, а также выведать намерения Кремля по этому вопросу.

Напомним, переговоры с директором ЦРУ провел президент России Владимир Путин.