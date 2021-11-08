Совет попечителей МХАТа прекратил отношения с театром после ухода Боякова

Эдуард Бояков Фото: Олег КОРОЛЕВ

Совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил отношения с театром. Об этом сообщил председатель совета, коммерческий директор ОАО «УГМК» Игорь Кудряшкин.

- Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация г-на Кехмана, заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества, — сказал он.

Ранее новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман анонсировал «жесточайшие сокращения» в театре. По его словам, увольнять будут нетворческих сотрудников учреждения, чтобы устранить дисбаланс между творческим коллективом и управленцами. По его словам, во МХАТ насчитывается 27 управленцев, которые "занимаются непонятно чем" при бюджете на отдел в месяц 2 миллиона 300 тысяч рублей. Прибыль театра при этом составляет около 20 миллионов, заявил новый гендир. Кехман отметил, что другие театры под его руководством, - Новосибирский театр оперы и балета и Михайловский театр в Санкт-Петербурге, - показывают лучшую выручку при меньшем количестве управленческого коллектива и меньших же затратах на него.