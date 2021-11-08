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Здоровье8 ноября 2021 16:23

Инфекционист сообщил, что привитые предотвращают мутацию коронавируса

Даже в случае заражения вакцинированный либо совсем не передает вирус, либо выделяет меньшее количество вируса, отметил Евгений Тимаков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что привитые мешают мутации коронавируса

Инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что привитые мешают мутации коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что привитый человек мешает мутации коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, даже в случае заражения вакцинированный либо совсем не передает вирус, либо выделяет меньшее количество вируса.

- Но при этом мы не забываем, что есть понятие стерильный иммунитет. Значит, что когда человек заражается, он дальше вирус не передает, и вот тот, кто вакцинирован, выделяет меньшее количество вируса и вирусная нагрузка для окружающих снижается. Это во-первых. Во-вторых, он является конечным звеном для вируса, что предотвращает мутацию коронавирусной инфекции, — сказал Тимаков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 39 400 случаев заражения COVID-19. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 4982 человека. Вторым идет Московская область с 3429 случаями заражения. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 2597 местных жителей. По данным на понедельник, 8 ноября, за сутки скончались 1190 пациентов. Из больниц выписали 25 582 человека.