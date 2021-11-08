Вектор допустил применение "ЭпиВакКороны" для прививок детям

Прививать детей и подростков возможно препаратами «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», заявил вирусолог. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов заявил об универсальном составе вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», что дает возможность рассматривать этот препарат для профилактической вакцинации детей.

«Текущий состав вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» является универсальным: он подходит для вакцинации взрослого населения и может рассматриваться в качестве профилактического средства для детей - после соответствующих клинических исследований», - цитирует Семенова Интерфакс.

Вирусолог считает, что «необходимость в разработке специальной детской вакцины против нового коронавируса отсутствует». В то же время он отметил, что в ближайшее время клинические исследования возможности использования препаратов «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» для вакцинации детей.

Клинические испытания вакцины «Спутник V» для подростков проходят в Москве в два этапа. Первый этап прошел летом. О наборе добровольцев 12-17 лет для второго этапа испытаний вакцины было объявлено в октябре 2021 года.