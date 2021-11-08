Лавров: Перестановки в правительстве Украины повысили «ястребиность» Киева

Перестановки в правительстве Украины повысили «ястребиность» Киева, заявил Лавров Фото: REUTERS

Новые назначения в правительстве Украины повысили его «ястребиность», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Последние перетасовки в украинском правительстве повысили «ястребиность» этой структуры [Минобороны Украины]. В частности, новый министр обороны заявлял, что Украина имеет право применять ударные беспилотники, будет продолжать это делать», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Лавров отметил, что Соединенные Штаты могли бы объяснить новому министру обороны Украины и «всем другим членам киевского режима во главе с президентом Зеленским», что соблюдение минских соглашений – это позиция Вашингтона, то урегулирование конфликта в Донбассе ускорилось бы.

Как писал сайт kp.ru, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Москву подтвердил важность выполнения минских договоренностей и особый статус Донбасса.