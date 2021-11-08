В «Газпроме» сообщили, что строительство «Северного потока — 2» завершено

Строительство «Северного потока — 2» завершено

Заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников сообщил, что строительство «Северного потока — 2» завершено, газопровод готов к запуску.

- Газопровод «Северный поток – 2» завершен и готов к запуску, — сказал Фиников на закрытой телефонной конференции с инвесторами.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2". По его мнению, этот шаг мог бы решить вопрос с ценами на газ в Европе и обезопасить республику перед наступлением зимы. Премьер-министр подчеркнул, что стране нужна разумная стратегия обеспечения энергоснабжения накануне выхода из угольной и атомной энергетики. В текущих условиях, отметил Зёдер, Баварии все больше недостает ресурсов и в связи с этим растет необходимость в надежном источнике газа - газопроводе «Северный поток – 2».