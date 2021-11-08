Михаил Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили забрали из тюрьмы на вертолете, он улетел в неизвестном направлении. Об этом сообщила мать политика Гиули Аласания, которая пыталась встретиться с сыном.

- Они (руководство тюрьмы) проигнорировали все, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали. <...> Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет, но куда забрали, не знаю, посмотрим, — сказала она.

По словам врача политика Николоз Кипшидзе, консилиум врачей рекомендовал минюсту Грузии доставить Саакашвили в больницу.

Позже власти страны сообщили, что политик переведен в тюремную больницу в Глдани в Тбилиси.

Ранее пенитенциарная служба Грузии разместила видео, где бывший президент страны Михаил Саакашвили, несмотря на голодовку, принимает пищу. На кадрах видно, как бывший грузинский лидер ест кашу, а рядом с ним стоит бутылка с соком.

Напомним, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии. В отношении экс-президента в стране возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил политика к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Кроме того, он проходит по делу об убийстве банкира.