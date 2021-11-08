В ПФР перечислили четыре причины лишения пенсии в России

В Пенсионном фонде перечислили четыре причины лишения пенсии в России Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали четыре причины, по которым прекращается выплата пенсий в РФ.

Как пишет «Московский комсомолец», выплаты прекращаются, если россиянин в течение полугода не получает положенную сумму. Также пенсию перестают выплачивать тем, кто вовремя не прошел процедуру по подтверждению инвалидности. Кроме того, выплаты могут прекратиться из-за окончания срока действия вида на жительство.

Пенсия по потере кормильца перестает перечисляться, когда гражданин становится совершеннолетним. Однако если он обучается на очной форме, то выплату продлевают до 23 лет.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что иностранные граждане, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсию до нового срока предоставления необходимых документов. Однако сейчас в стране создается новый реестр, и с 2023 года те, чье разрешение на пребывание в России истекло, перестанут получать пенсию.