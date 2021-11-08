Центробанк сообщил, что международные резервы России достигли 623 млрд долларов и обновили рекорд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно материалам Центробанка, международные резервы России превысили 623 миллиарда долларов и обновили исторический максимум.

- Объем международных резервов по состоянию на 29 октября составил 623,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,3 процента, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, — говорится в сообщении регулятора.

Ранее международные резервы России за неделю выросли на 1,3 миллиарда долларов и к 22 октября 2021 года оценивались в 621,6 миллиарда долларов. Как сообщал Центробанк, 15 октября 2021 года международные финансовые резервы насчитывали 620,3 миллиарда долларов. Это деньги, которые вложены в высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.