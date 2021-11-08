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В мире8 ноября 2021 20:16

На границе Польши и Белоруссии находится до 4 тысяч мигрантов

На территории Белоруссии их больше 10 тысяч, сообщил пресс-секретарь польского кабмина
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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До 4 тысяч мигрантов находится на на границе Польши и Белоруссии

До 4 тысяч мигрантов находится на на границе Польши и Белоруссии

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что на польско-белорусской границе находятся от трех до четырех тысяч мигрантов.

- В настоящее время у польских границ находятся 3-4 тысячи человек, в то же время на территории Белоруссии их больше 10 тысяч – готовых пересечь польскую границу, — сказал он на совещании у президента Польши по ситуации с мигрантами.

Польские службы сообщают, что на территорию Белоруссии постоянно организовывают транспорты из арабских стран, добавил Мюллер.

Напомним, группы мигрантов, собравшихся у белорусско-польской границы, пытаются прорваться на территорию Польши силой. На опубликованных кадрах видно, что группа людей пытается проделать брешь в заграждении из колючей проволоки. Польские силовики несколько раз выпускают в сторону мигрантов газ. Пограничная стража Польши сообщает, что попытки мигрантов силой прорваться на территорию страны были неудачными.