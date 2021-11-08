Мигранты пытаются силой прорваться через белорусско-польскую границу

Мигранты пытаются проделать брешь в проволочном заграждении. Фото: кадр из видео Пограничной стражи Польши.

Группы мигрантов, собравшихся у белорусско-польской границы, пытаются прорваться на территорию Польши силой. Видео нескольких таких попыток публикует Пограничная стража Польши.

На кадрах видно, что группа людей пытается проделать брешь в заграждении из колючей проволоки. Польские силовики несколько раз выпускают в сторону мигрантов газ.

Пограничная стража Польши сообщает, что попытки мигрантов силой прорваться на территорию страны были неудачными.

Как ранее сообщалось на kp.ru, утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Позже появилось видео, снятое МВД Польши, на котором видна толпа мигрантов, стоящая перед заграждением из колючей проволоки.

Мигранты заявляют, что их конечная цель - не Польша, а Германия.

Министр обороны Польши сообщил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны. Польские войска приведены в состояние шестичасовой готовности.

В то же время соседняя с Польшей Литва перебрасывает к границам с Литвой и Белоруссией дополнительные войска в полной боевой готовности, а министр внутренних дел Литвы заявила о возможности введения в стране режима чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса.