Путин наградил Александра Гинцбурга орденом Александра Невского

Александр Гинцбург. Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского.

- За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича - директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи, — гласит текст документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Напомним, что специалисты Центра имени Гамалеи создали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V"

Ранее национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы. Ученые установили количество антител, которые должны содержаться в организме, чтобы защитить его от заболевания "дельта"-штаммом коронавирусной инфекции. Как рассказал Александр Гинцбург, исследование проводилось на основе данных четырех тысяч москвичей. Оказалось, что для полной защиты от "дельта"- штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител. Если же в организме есть 500 единиц антител и больше - это еще сильнее снижает риск заболевания.