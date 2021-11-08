США ввели санкции против россиянина Полянина по обвинению в киберпреступлениях

Соединенные Штаты ввели санкции против россиянина Полянина по обвинению в киберпреступлениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки сообщило, что США ввели санкции против россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского по обвинению в киберпреступлениях.

В частности, их обвиняют в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний. Предполагаемым членам хакерского коллектива REvil инкриминируется июльская атака на IT-фирму Kaseya и опосредованно ее клиентов.

Васинского задержали в Польше, его ждет экстрадиция в Соединенные Штаты, где ему предъявлены обвинения по 11 статьям. По данным местных СМИ, Полянин остается на свободе.

Ранее журналисты американского издания Washington Post проанализировали санкции Министра финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен и пришли к выводу, что они не так уж эффективны. Согласно расчетам авторов статьи, лидером по количеству санкций стала администрация Дональда Трампа. В период с 2016 по 2020 год в «черный список» попали 3800 физических и юридических лиц, а также стран. По состоянию на октябрь 2021, США вводил рестрикции 9421 раз. Также журналисты привели примеры низкой эффективности санкций. В частности, они указали на то, что Вашингтон уже выдает разрешение на сотрудничество с теми организациями, который попали в «черный список».