Минюст России включил адвоката журналиста Сафронова в список иноагентов

Министерство юстиции РФ включил адвоката журналиста Сафронова в список иноагентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции РФ включило пятерых россиян в список иностранных агентов, включая адвоката журналиста Ивана Сафронова.

- Восьмого ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Павлов Иван Юрьевич*, Ветошкина Валерия Валерьевна*, Заговора Максим Александрович*, Оленичев Максим Владимирович*, Скворцова Елена Сергеевна*, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В начале октября Минюст включил в список иноагентов еще девять журналистов и три компании. В список включены журналисты Галина Арапова (директор Центра защиты прав СМИ*), Татьяна Вольтская («Радио Свобода»*), Андрей Захаров (корреспондент «Русской службы BBC»), Екатерина Клепиковская («Север.Реалии»*), Роман Перл (журналист издания «Настоящее Время»*), Евгений Симонов (международный координатор коалиции «Реки без границ»), Елена Соловьева (The New Times), Даниил Сотников (телеканал «Дождь»*), Елизавета Сурначева («Проект»**).

*Организации и лица, признанные в России иноагентами