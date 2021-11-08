«Газпром» не забронировал допмощности по транзиту газа через Украину на 9 ноября 2021 года

Компания «Газпром» не бронировала допмощности по транзиту газа через Украину на 9 ноября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская компания «Газпром» не забронировал допмощности по транзиту газа через Украину и Польшу на 9 ноября 2021 года. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

«Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на 9 ноября в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». Однакоони остались невостребованными.

Также «Газпром» не забронировал допмощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу на 9 ноября. На аукционе были предложены мощности по прокачке 57,6 миллиона кубометров в сутки.

На фоне этого цена газа в Европе выросла до 952 долларов за одну тысячу кубометров.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». По его мнению, этот шаг мог бы решить вопрос с ценами на газ в Европе и обезопасить республику перед наступлением зимы. Премьер-министр подчеркнул, что стране нужна разумная стратегия обеспечения энергоснабжения накануне выхода из угольной и атомной энергетики. В текущих условиях, отметил Зёдер, Баварии все больше недостает ресурсов и в связи с этим растет необходимость в надежном источнике газа - газопроводе «Северный поток – 2».