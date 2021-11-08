Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине

Белоруссия не будет продавать электроэнергию Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия не станет продавать электроэнергию Украине. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua со ссылкой на оказавшийся в их распоряжении документ.

- «Белэнерго» сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочный контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется. Благодарим вас за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии, — гласит текст документа.

Напомним, ранее Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в энергетике и ЖКХ (НКРЭКУ) приняла продление запрета на экспорт электроэнергии из России и Белоруссию до 1 ноября 2021. Позже в Минэнерго незалежной утверждали, что Киев не будет возобновлять импорт электричества из этих стран и с ноября, поскольку запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно. Тем не менее, через некоторое время ведомство сообщило, что запасов угля на двух из трех тепловых электростанций государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» хватит только на пять - шесть дней работы.