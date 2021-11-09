Пентагон заявил, что перемещения ВС России на границе с Украиной вызывают в США тревогу

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты продолжают наблюдать перемещения Вооруженных сил (ВС) России на границе с Украиной, что вызывает тревогу в Пентагоне. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил официальный представитель американского министерства обороны Джон Кирби.

«Мы продолжаем видеть вызывающие обеспокоенность перемещения российских военных в западных районах (России – прим. ред.) и около Украины. Мы призываем их сделать свои намерения более понятными», - сказал пресс-секретарь Минобороны США.

Джон Кирби добавил, что Вашингтон призывает Москву «соблюдать Минские соглашения и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины». «Мы призываем Россию быть более прозрачной в своих намерениях», - приводит слова руководителя пресс-службы Пентагона ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала еще на прошлой неделе, в пятницу, со ссылкой на данные украинской разведки опроверг сообщения о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Он пояснил, что проводились учения, после которых военнослужащие вместе с техникой ушли к местам дислокации.