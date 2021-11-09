В Госдуме рассказали, что в большинстве случаев выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в большинстве случаев в России выплата пенсии приостанавливается из-за несоответствия справок

«Особенно справок по обучению. У нас на территории Российской Федерации у всех в единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов. А вот, к сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом», - объяснила парламентарий в эфире «Дума ТВ».

Светлана Бессараб добавила, что выплаты возобновляются в кратчайшие сроки после того, как это препятствие удается устранить.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) назвали четыре причины, по которым прекращается выплата пенсий. В частности, это может произойти, если человек полгода не получал положенные ему деньги.