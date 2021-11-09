В Европарламенте призвали ужесточить санкции против Белоруссии из-за мигрантов

На границе Белоруссии и Польши возник миграционный кризис Фото: REUTERS

В Европарламенте выступили с предложением об ужесточении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и приближенных к нему людей из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Накануне там собрались сотни мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию Польши.

С предложением об ужесточении санкций выступил глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер. Он заявил, что ограничительные меры должны быть расширены против Лукашенко и его окружения, пишет немецкая газета Bild.

"Реакция ЕС на действия диктатора Лукашенко должна быть единой и решительной. Восточным государствам - членам Евросоюза нужна быстрая и эффективная помощь", - заявил Вебер.

Как ранее писал сайт kp.ru, беженцы из арабских стран, которые накануне оказались на белорусско-польской границе, стали объединяться в большие группы. Как считает декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, это их тактика защиты от польских силовиков, которые пытаются "отлавливать и кошмарить мелкие группы мигрантов".