Эксперт: Марш беженцев по Белоруссии — это их реакция на издевательства Польши

Мигрант у колючей проволоки белорусско-польской границы. Фото: REUTERS

Беженцы из арабских стран пытаются защититься от польских силовиков, объединяясь в большие группы. Об этом в беседе с сайтом KP.ru заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.

- Это реакция на тактику польских властей, которые пытаются отлавливать и кошмарить мелкие группы мигрантов. Избивают их. Были случаи, когда это заканчивалось даже смертью женщин, детей. Они пытаются себя защитить таким образом, увеличить свой шанс прохода на польскую территорию. А всё более жесткая тактика польских силовиков вызывает ответную реакцию со стороны мигрантов.

В телеграм-каналах появилось мнение, что беженцы предприняли попытку массового перехода границы из-за холодов, которые наступают. Им нужно как можно скорее добраться до Германии, где они уже получат убежище. Однако, по мнению Вадима Гигина, это домыслы. В то же время, погода, и правда, играет важную роль, считает эксперт:

- Мы видим, что беженцы утепляются, берут с собой коврики, палатки, у них появляется теплая одежда. Для людей, которые приезжают из теплых стран, для них пребывание в холодном лесу, встречи с польскими пограничниками — достаточно жесткое испытание. На польской стороне для мигрантов, которые туда всё-таки попадают, созданы нечеловеческие условия: их держат в специальных центрах на холоде. Поэтому не удивительно, что беженцы пытаются как-то решить эту проблему.

В понедельник утром в сети начали появляться видео, где колонна беженцев в несколько сотен человек движется по шоссе в сторону белорусско-польской границы. В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что принимают все меры для безопасности людей.

Позже стало известно, что мигранты покинули территорию республики и обосновались на нейтральной полосе у границы Польши. Они устроили там привал, а потом начали штурмовать забор с колючей проволокой. Польские силовики встретили их дубинками и слезоточивым газом.

Виновными в кризисе польские власти назвали Минск. Они считают, что белорусские власти должны принять у себя всех, кому не рады в Европе. Это десятки тысяч человек.

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