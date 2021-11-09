Прокачка газа по трубопроводу "Ямал - Европа" в Германию выросла почти в 2,5 раза

До этого поставки по газопроводу прерывались на несколько дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу "Ямал - Европа" увеличились более чем в два раза. До этого они прерывались на несколько дней, хотя реверс углеводорода шел из Польши в Германию.

Как сообщает немецкий газотранспортный оператор Gascade, во вторник, 9 ноября, с 8 до 9 часов утра по московскому времени прокачка газа превысила 850 тысяч кубометров. Это почти в три раза больше, чем накануне вечером - 8 ноября объемы прокачки варьировались от 330 ло 365 тысяч кубов.

Как ранее писал сайт kp.ru, прокачка голубого топлива по газопроводу "Ямал-Европа" проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию. Ранее поставки по газопроводу прерывались на несколько дней, хотя шел реверс из Польши в Германию. Прокачка газа по трубопроводу в Германию возобновилась 4 ноября после пяти дней остановки.