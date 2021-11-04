Россия возобновила прокачку газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию возобновилась после пяти дней остановки.

По информации германского газотранспортного оператора Gascade, прокачка возобновилась с 14:00 по московскому времени. За час по трубопроводу прошло 186,6 тысячи кубометров газа.

Как писал сайт kp.ru, прокачка голубого топлива по газопроводу «Ямал-Европа», который проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию, была прекращена в субботу, 30 октября.

Ранее «Газпром» прокомментировал, как совершаются поставки российского газа в Европу после остановки прокачки топлива по трубопроводу «Ямал-Европа». Как сообщили в управлении информационной политики компании, заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме.

«Ямал-Европа» имеет протяженностью более 2 тысяч километров и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. В нормальном режиме ранее в час газопровод прокачивал до миллиона кубометров газа.