В России выявлено 39 160 случаев заражения коронавирусом 9 ноября 2021 года

По заболеваемости коронавирусом лидирует Москва Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было выявлено 39 160 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 8 873 655 таких случаев.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 39 160 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 200 (8,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении Оперштаба.

По данным на вторник, 9 ноября 2021 года, лидером по показателю стала Москва, где заболели 5287 человек. На втором месте Московская область с 2812 случаями заражения. Тройку замыкает Санкт-Петербург — 2680 случаев.

Из больниц выписали 32 036 пациентов за сутки и 7 619 596 человек с начала пандемии.

Как ранее писал сайт kp.ru, замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что риск заразиться коронавирусом от человека, который привился против COVID-19, а потом заболел инфекцией, гораздо ниже, чем от непривитого больного.