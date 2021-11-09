Песков заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос введения QR-кодов на транспорте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, планируется ли в России введение QR-кодов для проезда в транспорте, включая авиацию и железную дорогу. Об этом он рассказал в ходе традиционной пресс-конференции с журналистами во вторник, 9 октября.

Как заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ, на данный момент власти не обсуждают этот вопрос.

"В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу. Это прерогатива оперативного штаба", - пояснил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Власти Татарстана решили ввести запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода. Ограничение коснется всех лиц старше 18 лет. У лиц старше 60 лет, если у них нет QR-кода или справки о медотводе, будет приостановлено действие транспортных карт.