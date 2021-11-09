В Башкирии женщину оштрафовали за посты в соцсети

Женщину обязали удалить посты и выписали штраф на пять тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительницу Башкирии оштрафовали на пять тысяч рублей из-за постов в соцсети.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что история приключилась в Стерлибашевском районе республики. Местная жительница опрометчиво опубликовала у себя в соцсетях два поста, в которых негативно высказывалась о представителях другой национальности. Вскоре информация о случившемся дошла до стражей порядка.

В итоге, в отношении женщины возбудили административное дело о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Даму предупредили о последствиях подобных противоправных действий, заставили удалить сообщения и оштрафовали на пять тысяч рублей.

Напомним, что ранее за похожие деяния в Уфе осудили еще женщину. Активистку Рамилю Саитову за призывы к экстремизму приговорили к трем годам заключения в колонии-поселении. Женщина выкладывала неоднозначные видеоролики – в одном из них она приставала с неприятными вопросами к девочкам-армянкам, а в другом призывала сносить на территории Башкирии православные кресты. Помимо заключения Саитовой на два года запретили администрировать страницы в интернете.