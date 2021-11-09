В Москве пропал сын топ-менеджера McDonald's в России

Мать Тимура Хасбулатова заявила в полицию о безвестном исчезновении сына Фото: GLOBAL LOOK PRESS

39-летний сын топ-менеджера McDonald's в России Хамзата Хасбулатова пропал в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию источника в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию за помощью обратилась мать Тимура Хасбулатова. Она утверждает, что в конце сентября они поссорились, после чего мужчина ушел в неизвестном направлении. После этого связи с ним не было.

Известно, что Тимур Хасбулатов жил с женой.

"На вид потерявшемуся мужчине около 40 лет, среднего роста и среднего телосложения, много татуировок, а на правой руке - "рукав", - уточнил источник.

Отметим, что Хамзат Хасбулатов - специалист в области антикризисного управления. В 1988 году он стал руководителем первого ресторана McDonald's в стране. До 2018 года Хамзат Хасбулатов занимал должность президента российского отделения этой сети быстрого питания.