В Минздраве заявили о скором окончании исследований препаратов для больных коронавирусом

Препараты находятся на стадии клинических исследований Фото: Иван МАКЕЕВ

Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов рассказал, что российские ученые заканчивают исследования нескольких препаратов, которые можно будет использовать для помощи больным коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил журналистам в ходе научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021".

Как отметил Чуланов, в скором времени препараты будут доступны для больных COVID-19. Точной даты он, однако, не назвал.

"Сейчас вот заканчиваются клинические исследования еще нескольких препаратов противовирусных, которые в ближайшее время, вероятнее всего, также станут доступны для нашей практической медицины, чтобы оказывать помощь пациентам с COVID-19", - сообщил Чуланов.

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться напряженной. За последние сутки в стране было выявлено 39 160 новых случаев COVID-19. Заболеваемость уже третий день не достигает 40 тысяч, но смертность по-прежнему бьет антирекорды. Во вторник был преодолен очередной барьер: от ковида скончались 1 211 человек.