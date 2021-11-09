«Это большая боль»: В России впервые от коронавируса скончались 1211 человек

За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса. Заболеваемость третий день уже не достигает 40 тысяч. А вот смертность, увы, по-прежнему бьет антирекорды. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса. Заболеваемость третий день уже не достигает 40 тысяч. А вот смертность, увы, по-прежнему бьет антирекорды. Во вторник был преодолен очередной барьер: от ковида скончались 1 211 человек... Сколько это будет продолжаться? Kp.ru спросили у молекулярного биолога, специалиста в области молекулярной биологии рака, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петра Чумакова.

- Безусловно, сейчас свой вклад в высокий уровень смертей от COVID-19 вносит Дельта вариант коронавируса, более агрессивный, чем все предыдущие. Но надо понимать, что на этом варианте эволюция вируса не остановится, и будут еще более заразные и зловредные варианты. Поэтому, прежде всего, причина высокой заболеваемости и большого числа смертей – это недостаточный уровень вакцинации, низкая степень защиты населения от инфекции.

Что с этим можно поделать? Только проводить на государственном уровне более убедительную кампанию по привлечению людей к вакцинации, кампанию, основанную на фактах, а не домыслах, считает эксперт.

- Вакцинация от коронавирусной инфекции – это общенациональный вопрос. Уверен, что сейчас это не вопрос индивидуального выбора человека, а вопрос коллективной безопасности. Поэтому так и нужно строить агитацию, чтобы люди подумали о том, что они граждане одного государства. При этом очевидно, что директивы от чиновников, спущенные сверху, не срабатывают. Те, кто до сих пор еще не привился, просто не готовы прислушиваться к советам, исходящим сверху. Поэтому нужна умная кампания убеждения, - говорит Петр Чумаков.

- То, что сейчас от коронавируса умирает все больше людей, - это самая большая боль, конечно. Но нужно понимать, что волны по росту заболеваемости и числа смертей будут и дальше. В какой-то степени это расхолаживает, потому что кажется, что показатели смертности и заболеваемости идут вниз, люди выдыхают, забывают о мерах безопасности - и резкое повышение. Новый штамм, более заразный и болезнетворный, и ситуация становится еще серьезнее. Но так и будет продолжаться, пока есть большая прослойка невакцинированных, - говорит Петр Чумаков. - Уровень антител у граждан нужно замерять и хорошо бы было, если бы тесты на антитела оплачивались по медицинской страховке. Как только уровень антител снижается - ревакцинироваться. А то, что уровень антител может снижаться довольно быстро, особенно у людей старшего возраста, доказанный факт. Об этом говорится в недавнем исследовании, которое провели в Швеции. Оказалось, что у людей старше 60-ти лет за 200 дней после прививки уровень защиты упал с 92% до нуля. Поэтому представителям «серебряного» возраста особенно важно ревакцинироваться через 6 месяцев.