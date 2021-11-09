Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Москве за последнюю неделю улучшилась. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания координационного совета по борьбе с COVID-19, которое прошло во вторник, 9 ноября.

Собянин напомнил, что с 8 ноября Москва живет в обычном режиме после нерабочей недели. Однако в городе сохраняется ряд ограничений, среди которых перевод не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, самоизоляция пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Как отметил Собянин, выявляемость вновь заболевших коронавирусом за последнюю неделю снизилась на 15%. Также на 4% снизилось количество госпитализаций. А темпы вакцинации выросли - за неделю в Москве привилось около 100 тысяч человек.

"Эта неделя для нас является принципиальной. Посмотрим, какие будут показатели, на их основании будем принимать дальнейшие решения", - сообщил Собянин.

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуацию с коронавирусной инфекцией удалось переломить за счет нерабочих дней. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.