Мурашко сообщил о переломе ситуации с коронавирусом в России

Михаил Мурашко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуацию с коронавирусной инфекцией удалось переломить за счет нерабочих дней. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Как отметил глава Минздрава, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов с коронавирусом, которые находятся под наблюдением врачей. «Эти меры позволили переломить ситуацию», - заявил министр, назвав правильным решение пяти регионов о продлении режима нерабочих дней.

Мурашко также указал на то, что за нерабочие дни прививки от коронавируса сделали 3,7 миллиона граждан, а удельный вес вакцинации на сегодняшний день составляет 400 человек на 100 тысяч населения.

Уточняется, что наиболее высокие темпы вакцинации наблюдаются в Калмыкии, Липецкой Тюменской, Кировской, Пензенской областях, Приморском крае, а также в Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах.

Напомним, 19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Президент России Владимир Путин это предложение поддержал и объявил указанный период нерабочим.