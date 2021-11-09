Путин обсудил с Совбезом меры по снижению заболеваемости коронавируса в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ меры по снижению заболеваемости коронавирусной инфекции в стране, в том числе итоги нерабочих дней.

«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, - это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время», - сказал глава государства, открывая совещание.

Российский лидера пригласил на совещание с Совбезом РФ мэра Москвы Сергея Собянина, вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Роспотребнадзора Анну Попову. Президент уточнил, что специально пригласил на совещание этих лиц сделать соответствующие доклады.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Мурашко заявил, что ситуацию с коронавирусной инфекцией удалось переломить за счет нерабочих дней.