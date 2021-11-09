В китайском Хэйхэ заплатят 100 тысяч юаней тем, кто поможет найти источник вспышки ковида

В китайском городе объявили награду за поиск источника заражения COVID-19. Фото: REUTERS

В китайском городе Хэйхэ объявили о вознаграждении тем, кто поможет отследить источник вспышки COVID-19. Власти предлагают 100 тысяч юаней (это 15,6 тысячи долларов или более 1 100 000 российских рублей) за помощь в эпидемиологическом расследовании.

Отдел пропаганды народного правительства Хэйхэ объявил, что «для скорейшего выявления источника нынешней вспышки коронавирусной инфекции и цепи передачи, необходимо вести народную войну в области профилактики и борьбы с заболеванием», пишет РИА Новости.

Власти просят сообщать в полицию о контрабандистах, трансграничной охоте или рыбной ловле и других случаях незаконного пересечения границы, а также о любых возможных уликах и свидетельствах, которые могут быть связаны с распространением COVID-19. Тем, кто после 1 октября 2021 года покупал через интернет товары, в том числе и замороженные продукты, предписано немедленно продезинфицировать и упаковку, и сами товары и отправить их в местный цент по контролю и профилактике заболеваний.

Хэйхэ находится на границе с Россией. Как ранее сообщалось на kp.ru, в городе ввели жесткий локдаун 28 октября после того, как в городе зафиксировали случай коронавирусной пневмонии и нашли троих бессимптомных носителей COVID-19. С этого времени там закрыто все, что не имеет прямого отношения к жизнеобеспечению города. Не ходит общественный транспорт и такси, магазины и аптеки открыты в течение ограниченного времени и с условием строжайшего соблюдения всем персоналом противоэпидемических правил. Автомобилям запрещено выезжать из города, а жители микрорайонов, где не зафиксировано подтвержденных случаев ковида, могут со специальными пропусками выходить из дома один раз в два дня. После введения локдауна в Хэйхэ зафиксировано более 200 случаев заражения.