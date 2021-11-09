В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для лиц старше 60 лет, а также жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующие постановление опубликовано на сайте городского Роспотребнадзора и подписано главным санитарным врачом города Наталией Башкетовой.

В опубликованном документе среди хронических названы заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (диабет, ожирение). Граждане, подлежащие обязательной вакцинации, должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря текущего года, вторым компонентом – до 15 января 2022 года.

Кроме того, согласно документу, в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, включены и работники таких сфер, как перерабатывающее и промышленное производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. Отдельно указаны сотрудники аэропорта «Пулково», а также работники организаций на территории пассажирского порта «Морской фасад» и Большого порта Санкт-Петербурга.

Напомним, накануне директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что распространение коронавирусной инфекции можно победить в течение нескольких месяцев при ускорении вакцинации.