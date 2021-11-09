Власти России обсуждают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах

Власти обсуждают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти обсуждают возможность введения QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов.

Как передает РБК со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств, на сегодняшний день профильные министерства и транспортные компании изучают техническую возможность запуска системы QR-кодов в самолетах и поездах. Отмечается, что такое решение может быть принято, если ситуация с распространением коронавируса в стране ухудшится.

«Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», - заявил один из источников издания в транспортной отрасли.

Уточняется, что вводить QR-коды могут начать с авиационного транспорта уже после январских праздников в следующем году.

Как заявил генеральный директор «Аэрофлот» Михаил Полубояринов, группа компаний не поддерживает использование QR-кода при покупке билетов, но не во время посадки на рейс.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос о введении в России QR-кодов для проезда в транспорте, включая авиацию и железную дорогу.