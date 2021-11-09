Итальянский модный бренд Benetton раскритиковали за мужские хиджабы

Хиджаб для мужчин сочли оскорбительным для мусульманских женщин. Фото: United Colors of Benetton.

Итальянский бренд United Colors of Benetton включил в свою новую коллекцию унисекс-хиджабы, предназначенные как для женщин, так и для мужчин.

Унисекс-хиджаб от United Colors of Benetton сделан из эластичной ткани черного цвета и украшен белым логотипом. Он стоит почти 30 фунтов стерлингов (2,9 тысячи рублей). В сети новинку раскритиковали, пишет Daily Mail.

Хиджаб-унисекс вызвал у пользователей сети негативные эмоции. Многие сочли, что дизайнеры оскорбили чувства мусульманских женщин, назвав словом «унисекс» одежду, которая была навязана миллионам женщин и девочек.

Идею хиджаба для мужчин подал дизайнерам рэпер Гали Амунди, который рассказал, что в школе подвергался буллингу из-за своего арабского происхождения.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Иране на женских персонажей мультфильмов было предписано надеть хиджаб.