Двухэтажное здание обрушилось в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 9 ноября, турецком городе Малатья обрушилось двухэтажное здание. На данный момент под завалами могут находиться около 20 человек. Об этом сообщил губернатор провинции Малатья Айдын Баруш.

«Сотрудники поисково-спасательных служб заявили, что они слышали голос человека [и] они пытаются связаться с ним … По нашим оценкам, под завалами находится не так много людей, но мы продолжаем усердно работать», - сообщил губернатор.

Правительственное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (AFAD) заявлю, что в больницу с травмами были доставлены 13 человек. Для помощи спасателям из провинций были в регион направлены поисково-спасательные группы.

Сообщается, что двухэтажное здание располагалось на оживленной улице в городе Малатье с населением 450 тысяч человек. Город расположен в 500 км к востоку от Анкары.

Причина обрушения на данный момент неизвестна. Начато расследование.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начеле октября, в грузинском городе Батуми обрушилась часть жилого дома.