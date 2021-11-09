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Политика9 ноября 2021 21:53

Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в Париже 12 ноября 2021

Встреча пройдёт в кулуарах Международной конференции по Ливии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министры иностранных дел России и Франции, Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, а также главы российских и французских военных ведомств Сергея Шойгу и Флоранс Парли проведут двустороннюю встречу на полях международной конференции по Ливии в Париже в предстающую пятницу, 12 ноября. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

«В кулуарах Международной конференции по Ливии министр по делам Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил Франции примут своих российских коллег, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в Париже 12 ноября в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности», - говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудив дальнейшую координацию усилий стран в «нормандском формате, а также вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом в Африке.