Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Глава японского правительства Фумио Кисида Фото: REUTERS

Утром в среду, 10 ноября, правительство японского премьера Фумио Кисиды в полном составе ушло в отставку. На внеочередном заседании кабинета министров он собрал у всех членов кабмина заявления об отставке, сообщила канцелярия главы правительства Японии.

Стоит отметить, что это чисто формальная процедура, все руководители ведомств будут исполняющими обязанности глав своих министерств. Сегодня же, во второй половине дня, состоится внеочередная сессия японского парламента, на которой пройдет формальное голосование за нового главу правительства, и Фумио Кисида официально станет 101-м премьером Японии.

После этого будет объявлен состав обновленного кабмина. Ожидается, что он останется прежним, сменится только министр иностранных дел. Как писал сайт kp.ru,вместо Тосимицу Мотэги, который был избран генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), японский МИД возглавит Ёсимаса Хаяси.