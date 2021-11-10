Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса в России

Александр Гинцбург. Фото: Александр ГЕОДАКЯН/ТАСС

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Для победы над инфекцией нужно, чтобы прививку сделали 70-75% россиян, объяснил специалист.

- Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной, — сказал Гинцбург в интервью «Российской газете».

При этом важность вакцинации необходимо разъяснять не только взрослым, но и детям, добавил эксперт.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина против коронавируса станет дополнением к обычной прививке, а не ее заменой. По его словам, вакцина в виде спрея для носа «ни в коем случае» не отменяет необходимость прививаться препаратом для инъекций, которые сейчас применяются в нашей стране. Сроки же регистрации назального препарата, по его словам, «зависят от того, как быстро начнутся финансирование и вслед за этим клинические испытания».