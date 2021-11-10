Ученые РАН сообщили, что содержащийся в черном перце пиптерин способен блокировать распространение COVID-19

Российские ученые выяснили, что содержащийся в черном перце пиптерин способен блокировать распространение COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера выяснили, что содержащийся в черном перце пиптерин способен блокировать распространение коронавирусной инфекции.

По словам одного из авторов исследования Ольги Остроумовой, один из способов заблокировать распространение вируса — это препараты, блокирующие белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции для дальнейшего проникновения. Однако коронавирус мутирует, а его белки меняются, из-за чего такие препараты становятся неэффективными.

Поэтому российские специалисты решили найти вещества, которые блокируют не белковое взаимодействие, а слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса.

- Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение — пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей, — цитируют Остроумову «Ведомости».

По ее словам, из-за пиптерина липидная оболочка теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, поэтому коронавирус не может проникнуть внутрь клеток человека.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что заболеваемость коронавирусом в России начнет снижаться через две-три недели, а в течение ближайших семи дней стремительный рост цифр остановится – ситуация с «ковидом» выйдет на плато. Он пояснил, что нынешняя эпидемическая обстановка в стране связана с тем, что сейчас COVID-19 болеют люди, которые давно перенесли заболевание и теперь оказались уязвимыми для штамма «дельта».