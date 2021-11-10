Врач-иммунолог: Заболеваемость коронавирусом в России начнет снижаться через две-три недели

Сейчас COVID-19 болеют те, кто давно перенес заболевание и теперь оказался уязвим для штамма «дельта» Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом в России начнет снижаться через две-три недели, а в течение ближайших семи дней стремительный рост цифр остановится – ситуация с «ковидом» выйдет на плато, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Он пояснил, что нынешняя эпидемическая обстановка в стране связана с тем, что сейчас COVID-19 болеют люди, которые давно перенесли заболевание и теперь оказались уязвимыми для штамма «дельта».

«Сейчас в течение недели мы ждем превращения пика заболеваемости в плато. Там, где были введены ограничительные меры, в любом случае люди будут болеть меньше, меньше будут умирать. А дальше уже накопится коллективный иммунитет к штамму «дельта», в том числе за счет переболевших в скрытой форме. И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости», - сказал эксперт в беседе с ТАСС.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев заражения коронавирусом, 9 ноября из-за «ковида» умерли 1 211 человек. Молекулярный биолог член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал сайту kp.ru, как будет дальше развиваться пандемия.

Он подчеркнул, что «прежде всего, причина высокой заболеваемости и большого числа смертей – это недостаточный уровень вакцинации, низкая степень защиты населения от инфекции».