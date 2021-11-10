Минобороны Польши сообщило о задержании всех проникших на территорию страны мигрантов

В Польше сообщили о задержании всех проникших на территорию страны мигрантов Фото: REUTERS

Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все проникшие на территорию республики нелегальные мигранты были задержаны.

- Это была неспокойная ночь. Все те, кто проник, были задержаны, — сказал руководитель польского военного ведомства в эфире Польского радио.

По словам Блащака, было очень много попыток незаконного пересечения границы. Он сообщил, что польским силовикам приходится иметь дело сразу с несколькими группами, которые одновременно пытаются проникнуть на территорию Польши.

Ранее «две крупные группы мигрантов», каждая из которых состоит из «по меньшей мере нескольких десятков человек», проникли в Польшу с белорусской территории, прорвав установленное на границе ограждение в районе Крынок и Беловежи. Пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович рассказала местной радиостанции, что в обоих случаях дошло до силового вторжения, нелегалы взяли штурмом и разломали ограждения. По его словам, некоторых мигрантов удалось вернуть на белорусскую строну, остальные скрылись на польской территории, их разыскивают.